La bella Elenoire Casalegno fa breccia ancora una volta nel cuore dei suoi fan con una foto particolare. I fan la elogiano in ogni modo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

La bella Elenoire Casalegno riesce sempre a far breccia nel cuore dei suoi fan. La modella e conduttrice televisiva sui social non sbaglia mai un post ed ogni volta è un tripudio di emozioni.

Elenoire inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella, in poco tempo il suo carattere forte, deciso ed ironico, oltre alla sua statuaria bellezza, vengono notati e riesce ad approdare anche sul piccolo schermo.

La showgirl cura molto il suo profilo Instagram, seguito da 802 mila follower, molto spesso è la figlia Swami a scattarle le foto che pubblica. La ragazza è nata dall’amore tra mamma Elenoire e papà Dj Ringo, il rapporto però prende una brutta piega ed i due decidono di lasciarsi ma di rimanere in buoni rapporti per Swami.

La vita sentimentale di Elenoire è sempre stata turbolenta, ha avuto diverse storia importanti, tra le quali un matrimonio, ma tutte finite rovinosamente.

L’unico amore della sua vita è sua figlia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> Meghan e Harry, sempre più furiosi con la Royal Family. Povero Archie

Elenoire pubblica una sua foto da bambina ed i fan scoppiano di gioia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> Amedeo Goria si è fidanzato: “Facciamo l’amore cinque volte al giorno”. Fan sorpresi

La bellissima Elenoire pochi minuti fa ha pubblicato degli scatti di quand’era bambina, la didascalia è molto dolce: “Ieri ho visto il film di animazione Luca di Disney e Pixar ambientato in Liguria. Come per magia, mi sono ritrovata bambina, è stato un tuffo nel passato. Già, proprio come Luca, anche io ho trascorso la mia infanzia in quei luoghi, e su quelle spiagge sono nati importanti legami, grandi amicizie. Così, non ho resistito, e ho cercato tra i cassetti quei ricordi. Sono emerse foto che non vedevo da tempo; immagini, emozioni, incastonate nella mia mente. Gioia, allegria, spensieratezza…questa è la magia dei film di animazione, questa è la magia di Luca.”

Di fronte a queste parole e alle dolci foto di mini Elenoire i follower della showgirl si sono lasciati andare in dolci commenti. “Sempre unica” ha scritto qualcuno alla piccola Elenoire, “Così dolce, così bella, sei speciale per noi” risponde qualche altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

La guerriera e fragile Elenoire non smette mai di stupire a qualunque età.