Simona Ventura e Paola Perego: la coppia che non ti aspetti. Notizia bomba

Simona Ventura e Paola Perego. Le due conduttrici televisive sono state avvistate insieme. Cosa c’è sotto? A quanto pare la loro amicizia sta per sfociare in qualcosa d’interessante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Simona Ventura e Paola Perego sono due istituzioni della televisione italiana contemporanea. Quasi coetanee, nate nella metà degli anni ’60, godono entrambe di una carriera parallela e longeva che le ha portate a prendere il timone di numerosi programmi di vario stampo, andati in onda sia sulle reti di stato, sia a favore dell’azienda di Cologno Monzese, Mediaset.

Legate da una profonda amicizia personale, rivoluzioneranno ben presto il loro rapporto facendolo confluire in un qualcosa di del tutto nuovo e inaspettato. Che cosa hanno in serbo?

Simona Ventura e Paola Perego: il progetto che nessuno si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Paola Perego ha concluso nel maggio scorso la conduzione de “Il filo rosso”, programma andato in onda nella fascia prepomeridiana. Tra i vari ospiti che si sono avvicendati nel suo talk show è intervenuta anche la collega Simona Ventura. Quest’ultima, sulla stessa rete, ha portato a compimento giorno 8 giugno “Game of Games – Gioco Loco”, un game show basato sulla collaborazione di concorrenti “comuni” e personaggi vip.

Chissà se proprio in quell’occasione o incontrandosi nei corridoi di Rai 2, le presentatrici hanno portato avanti l’idea che oggi suona come una notizia bomba. Entrambe, infatti, come annunciato dal sito DavideMaggio.it, condurranno un programma in tandem.

La “strana coppia” della televisione italiana sarà protagonista di un nuovo format sulla seconda delle reti RAI.

Il progetto le vedrà apparire insieme sul piccolo schermo la domenica, occupando la fascia oraria che va dall ore 11 del mattino fino alle 13. Sarà sicuramente un esperimento interessante da vedere per il pubblico da casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Professionalità, esperienza e talento sono doti che non mancano alle due pietre miliari della televisione nostrana. Non ci resta che attendere il loro debutto come novella e inedita squadra.