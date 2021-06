La Ferragni ha condiviso una foto su instagram con un look estivo meraviglioso per un venerdì a Milano in zona bianca

Valentina Ferragni ha condiviso una foto su instagram ed è bellissima, il suo look è estivo e tutto bianco. Indossa degli shorts aperti a farfalla e una canotta rosa, poi indossa delle espadrillas bellissime. Il fidanzato ha commentato sotto alla foto:”Ciao barbie”. Altri utenti commentano e scrivono:”Sei molto bella ma il pantaloncini ti stanno malissimo”, “Bella ma così non mi piaci”. A quanto pare questo look non è molto apprezzato dai followers.

Valentina Ferragni e la beneficienza

La Ferragni ha condiviso nelle stories una comunicazione riguardo al canale su Twitch di Amazon Music Italia dove si potrà seguire una diretta per supportare Make a Wish, che è un’organizzazione no profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Un’iniziativa benefica che le fa molto onore. Nelle stories ha fatto vedere la diretta dove si sono esibiti anche in Pinguini Tattiti Nucleari con la celebre canzone Ringo Star. A condurre invece c’era Victoria Cabello. Si è esibita anche Gaia con Chega e il nuovo singolo Boca. Intanto il suo fidanzato si è vaccinato e lei lo ha ripreso mentre si è regalato un pranzetto a base di pesce crudo.

Poi scherzano sul 5 G che per mesi ha inondato i social perché girava la voce che assurda che nel vaccino iniettassero il 5 G per tenerci sotto controllo. Una delle solite voci di corridoio senza senso. Allora la Ferragni chiede al compagno: “Amore lo prendi il 5 G?”, e lui alza la mano e dice “Si benissimo”. L’influencer poi aggiorna i suoi followers sulle sue disgrazie. Ha infatti rivelato di essere caduta nel quartiere milanese Moscova. Ha raccontato di aver preso una buca e si è sbucciata il ginocchio. Poi racconta anche di quella volta che che è caduta mentre faceva surf e si era fatta male alla caviglia.

Insomma la sorellina della Ferragni è un pò goffa a quanto a pare. Ma a chi non capita di prendere una buca ed inciamparsi. Certo se capita davanti a molte persone in pieno centro Milano, in una delle vie più frequentate non è il massimo. Ma lei sostiene che la sorella le ha garantito che è stata una caduta elegante di cui non si è accorto nessuno.