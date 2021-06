Adriano Celentano non si vede più in tv: il motivo che rende tristi. I fan dovranno dire addio al Molleggiato?

Il cantautore milanese, classe 1938, vanta di una carriera stellare che va avanti ormai da quasi 70 anni. Per Adriano Celentano, tuttavia, il tempo sembra non passare mai. Attore, regista, cantante e showman di grande successo, il suo ultimo lavoro risale ad “Adrian” (2019), la serie d’animazione che il Molleggiato ha scritto e diretto per Mediaset. Cantautore molto discusso e continuamente bersagliato dalle critiche, Celentano è uno che non le manda mai a dire. Negli ultimi tempi, l’interprete di “Azzurro” è letteralmente sparito dai social. Il motivo? Lo ha chiarito lui stesso tramite un comunicato: i fan sono immensamente tristi.

Adriano Celentano ha intenzione di lasciare i social per un lungo periodo di tempo, forse per sempre. I fan, che amavano moltissimo il Molleggiato e non si perdevano nessuno dei suoi post, sono rimasti sconvolti a seguito dell’annuncio da lui pubblicato qualche settimana fa. “Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video, sia su Instagram che su Facebook, per motivi tecnici“, ha esordito il regista, chiarendo di non essere soddisfatto del servizio offerto dai suddetti social network. Il cantante, in particolare, ha avuto da ridire in merito ad una particolare questione.

“Ho perso le notti a giocare per sorprendervi coi miei video, ma quando poi li vedo pubblicati noto che sono spudoratamente fuori sync“, ha proseguito il cantautore, precisando poi il significato del termine. Celentano ha infatti specificato che, nei suoi video, capita spesso che l’audio sia in ritardo rispetto all’effettivo movimento delle labbra: un difetto che Adriano ha definito “un’incompetenza catastrofica“.

Il Molleggiato ha tuttavia ribadito che non perderebbe per nulla al mondo i contatti con i suoi fan. “Vi scriverò“, è la promessa che Adriano ha fatto al termine del lungo messaggio di sfogo.