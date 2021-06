Michela Persico, prova costume da togliere il fiato: fan a bocca aperta- Foto

La giornalista sportiva pubblica una foto in bikini che fa girare la testa ai fan. Date un’occhiata anche voi al nuovo post della bella Persico che non perde mai occasione per condividere con i fan momenti e attimi di vita quotidiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Michela Persico ancora una volta delizia i suoi fan con scatti dove mette in mostra il suo fisico da urlo. Costume color oro, chioma sciolta e occhiali da sole da vera vip.

Fisico super allenato che non nulla da invidiare alle 20enni. “Meravigliosa e bellissima ❤️❤️❤️❤️, Stupenda, Wow 💣, Fantastica ❤️, 😍😍😍😍😍Meravigliosa ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥, Quanto sei bella”, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto i nuovi scatti della bella giornalista.

Michela Persico e la storia d’amore con Daniele Rugani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)



La conosciamo come giornalista sportiva di Mediaset. In passato, però, ha lavorato anche come fotomodella e modella. Laureata in Lingue, è una tifosa appassionata della Juventus. Per mantenersi così in forma, va tutti i giorni in palestra e gioca spesso a tennis.

Per tanti anni ha giocato a pallavolo, ma dopo la laurea ha iniziato a lavorare in diverse redazioni, per poi approdare a Mediaset. Proprio in occasione di un servizio giornalistico, ha conosciuto il suo fidanzato Daniele Rugani, giocatore della Juventus.

I due fanno coppia fissa dal 2016. Tra loro ci sono 3 anni di differenza. Dalla loro storia d’amore è nato anche Tommaso. A dare l’annuncio della gravidanza è stata proprio Michela che, incinta di 4 mesi, aveva ammesso di essere preoccupata dopo essere risultata positiva al covid insieme al compagno.

Ecco quali sono state le sue parole in quell’occasione: “I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi, ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo”.

Per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi e i due piccioncini, dopo mesi di attesa, hanno potuto abbracciare il piccolo Tommaso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)



Dopo la gravidanza, la Persico è tornata subito ad allenarsi. Proprio per questo, non perde mai occasione per pubblicare scatti dove si mostra in tutta la sua bellezza.