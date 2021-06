“Mr Wrong” anticipazioni 23 giugno: Ezgi ed Ozgur si dichiarano!

Continua la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Continua la settimana per la fortunata serie turca Mr Wrong, che vede come protagonista Can Yaman. Se fino ad ora è stato tutto leggero e divertente, adesso le cose sembrano complicarsi perché la casa di Ozgur ha rischiato di andare a fuoco. Ad accorgersi dell’allarme antincendio è stato Nevin, che ha notato subito il fumo arrivare dal suo appartamento e ha chiamato gli incendi. Un momento davvero drammatico che avrebbe potuto causare non pochi problemi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

La mamma di Ezgi e la mamma di Ozgur si ritrovano entrambe nell’appartamento di quest’ultimo, disperate per quanto accaduto e preoccupate per i loro rispettivi figli: ma in tutto questo, Ezgi ed Ozgur che fine hanno fatto? I due vicini di casa hanno deciso di rifugiarsi su un colle, ignari di quello che stanno combinando le loro madri, e qui avranno un momento di forte intimità. Infatti entrambi si spoglieranno delle loro paure e del loro orgoglio e si diranno di provare qualcuno l’uno per l’altro. Cosa succederà? Sono disposti a stravolgere tutte le loro vite per cominciare una relazione basata sull’amore e sulla fiducia?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Per scoprire come si evolverà la situazione, non ci resta che aspettare la puntata che andrà in onda domani come al solito alle 14:45. Ezgi ed Ozgur hanno fatto un passo importante l’uno verso l’altro e soprattutto inaspettato: non ci resta che sperare che le cose possano andare per il meglio.