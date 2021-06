Passano gli anni e l’età avanza ma Matilde Brandi resta sempre la stessa, di una bellezza unica che ancora oggi infiamma i fan

Matilde Brandi continua ad essere una delle ex gieffine più seguite sui social. Dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha conquistato molti fan che adesso non vogliono più fare a meno di lei.

Insieme a loro condivide foto e video della sua giornata, non solo di lavoro ma anche del tempo libero come se fosse una vera influencer. Sempre al passo con i tempi, la showgirl non invecchia e l’età per lei non passa mai.

Matilde Brandi: il buongiorno senza età – FOTO

Seguita da quasi cinquecento mila follower, Matilde Brandi sorprende tutti con la carrellata di foto che pubblica quotidianamente. Questo ultimo anno per lei non è stato facile, dopo l’uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip” ha dovuto affrontare la separazione da suo marito che le ha recato tanta sofferenza e dolore.

Oggi però a distanza di mesi sembra un’altra e per lei l’età non passa mai. Sono trascorsi più di venticinque anni da quando fece i primi passi nel mondo della televisione, ma Matilde è sempre la stessa solo con qualche esperienza alle spalle in più e una carriera ricca di lavori e progetti.

Anche questa mattina non ha perso occasione di dare il buongiorno ai fan che la seguono e supportano sempre, lo ha fatto con una foto in primo piano dallo sguardo accattivante e sensuale. Un fan ha infatti commentato: “Che occhi da furbetta”.

I capelli biondi che le scivolano lungo la schiena e quegli occhioni verdi che la rendono ancora più bella. Finezza ed eleganza non le mancano, i fan non vedono l’ora di rivederla in televisione come ospite o concorrente di qualche programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Cosa la aspetta per la prossima stagione? Per il momento nessuna notizia al riguardo, il pubblico dovrà attendere per saperne di più.