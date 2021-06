“Storie italiane”, Eleonora Daniele in lacrime: “Va oltre la ragione”

Eleonora Daniele in diretta a “Storie italiane” piange per una storia incredibile che sembra essere arrivata alla svolta

Siamo quasi giunti al termine della stagione 2020-2021 di “Storie italiane”, programma in onda su Rai1 ogni mattina condotto da Eleonora Daniele. La giornalista ha portato la trasmissione a conquistare picchi di ascolti e share mai visti prima d’ora.

I suoi racconti e le sue storie hanno toccato il cuore di ogni telespettatore, con la cordialità e disponibilità di tutti gli ospiti in studio e in collegamento. Oggi si è parlato del caso di Mauro Romano, il piccolo rapito tanti anni fa di cui non si ha mai avuto notizia.

Eleonora Daniele piange in diretta, i fan commossi

Quella di oggi è stata una puntata particolare dedicata interamente al caso di Mauro Romano, in diretta i genitori che hanno rivelato alcuni dettagli sul giallo che sembra aver avuto una svolta.

“Pensate che faro si è acceso nella vita di questi due genitori” afferma all’inizio la Daniele per presentare il risvolto delle indagini.

La mamma di Mauro si è lasciata andare a cuore aperto in questa puntata ed ha voluto incoraggiare anche Piera Maggio, visto gli ultimi aggiornamenti del giallo su Denise Pipitone. “Ho pianto sentendo parlare della bambina in televisione – ha affermato Bianca Romano, e poi un messaggio per la donna – Sii forte e coraggiosa, ce la farai. Mi auguro che un giorno la ragazza possa riabbracciare la madre”.

Ascoltando queste parole lo studio si è commosso e in particolare Eleonora Daniele che non ha resistito ed è scoppiata in lacrime ed ha rivelato: “C’è qualcosa di forte che ci lega ai figli che va oltre la comprensione e la ragione e che ti ha portato in una storia che sembrerebbe la storia di un film, ti ha portato a cercare tuo figlio in una fotografia – poi continua – potete immaginare il cordone ombelicale che lo tiene stretto”.

La conduttrice ha promesso ai genitori di Mauro che prima o poi li andrà a trovare per abbracciarli e parlare a cuore aperto con loro dopo tutti questi anni.