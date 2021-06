Eleonora Incardona, l’abito a portafoglio accentua le curve – FOTO

Eleonora Incardona stende tutti, la mise rosso passione accentua le curve creando un gioco pericoloso.

Eleonora Incardona, il suo scatto in costume mette tutti d’accordo: bikini mini che permette agli amanti delle curve di ammirarla: lo slip a vita bassa con i laccetti che ben si adatta alla vita stretta e l’addome asciutto.

I numerosi commenti sono di amore e affetto per Eleonora, emoji a forma di cuore sono i più frequenti. Non è il primo scatto in costume, già tempo fa abbiamo potuto ammirarla in un modello intero con tanto di logo Chanel. In attesa di poterla vedere anche in spiaggia – e quindi non solo in piscina – l’ultima foto la immortala durante una serata glamour.

Eleonora Incardona, l’abito a portafoglio è a rischio apertura

Bellissima come sempre Eleonora, in questa versione serale incanta tutti. Abito rosso passione a costine, modello a portafoglio che accentua il lato A generoso che si intravede e adornato da una lunga collana.

In un locale esclusivo di Milano, la conduttrice sportiva tiene in mano un calice di vino bianco e si lascia immortalare durante il momento. Ovviamente i commenti fioccano di continuo, alcuni sono delle vere e proprie dichiarazioni d’amore: “Amore sei bellissima ❤️❤️❤️”.

Tra le storie di Instagram è possibile ammirare ulteriori momenti della serata trascorsa: tra video e foto si vede chiaramente come la stessa fosse in compagnia dell’amica. Dopo una cena conclusa con un dolce – cestino di frutta – Eleonora si mette alla guida dell’auto e l’amica la filma, creando dei video esilaranti.

Non mancano poi i video del giorno seguente, tra allenamenti e nuovi filtri e momenti di ballo estremo davanti allo specchio, ci regala dei veri e propri momenti belli e spensierati.

Amante della perfetta forma fisica, la Incardona svela alcuni segreti della sua bellezza: tra trattamenti estetici, allenamento in palestra e un regime sano che colpisce soprattutto le fans, curiose di saperne di più.