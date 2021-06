“Un Posto al Sole” anticipazioni 24 giugno: un brutto malore per Filippo

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Silvia e Giancarlo sono sempre più vicini, un brutto malore preoccupa Filippo e tutta la sua famiglia

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Siamo al quarto appuntamento della settimana per Un Posto al Sole. Filippo ha avuto nuovamente un malore e questo ha preoccupato la sua famiglia, che negli ultimi tempi si era ritrovata a trascurare il problema e a concentrarsi soltanto sulla gioia della gravidanza di Serena. Dopo il malore di Filippo, i due devono cercare di capire come fare per impedire che questo accada di nuovo e che il giovane imprenditore possa dunque tornare a stare bene.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Visualizza questo post su Instagram Un post con d i vi so d a Un Po S to Al So le R a i (@unpostoalsolerai3)

Michele ha intenzione di aiutare Vittorio con il problema che è nato in radio, e mentre è sempre più distratto dai problemi di lavoro, non si accorge che Silvia è sempre più coinvolta da un altro uomo. Infatti ha conosciuto qualcuno al Vulcano, un certo Giancarlo, che sta facendo spudoratamente la sua corte. Il rapporto tra Silvia e Giancarlo sta per prendere una piega inaspettata, tutto ciò all’oscuro di Michele che non si è per niente accorto di quello che sta succedendo a sua moglie da un po’ di settimane a questa parte. Silvia prima o poi racconterà la verità a Michele? C’è da dire che la verità è destinata a venire sempre a galla…

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram

Mentre Guido farà una clamorosa scoperta, continua la guerra tra Renato e Raffaele che potrebbe non portare più a niente di buono. Come si evolverà questa situazione e cosa penseranno i condomini di Palazzo Palladini?