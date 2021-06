Cala il sipario su “Ogni Mattina”, il futuro di Adriana Volpe: nuova avventura

Adriana Volpe ha commosso il pubblico con il suo addio a TV8, l’emittente in cui ha condotto nell’ultimo anno “Ogni mattina”.

Emozionata, commossa e nostalgica. Adriana Volpe ha salutato per l’ultima volta il pubblico dagli studi di “Ogni mattina”, format debuttato solo un anno fa su Tv8. La conduttrice ha presentato oggi la puntata finale della trasmissione mattutina non confermata il prossimo anno.

“Siamo giunti alla fine di questa avventura che è durata un anno intero. Oggi si conclude una parentesi televisiva che porterò con emozione e orgoglio nel mio futuro professionale. E’ stato un programma inclusivo”, le parole di Adriana.

Con gli occhi lucidi, la conduttrice ha ringraziato tutto lo staff del programma e tutti i professionisti che hanno lavorato alla sua realizzazione. Qualche settimana fa si era diffusa la notizia della sua chiusura in quanto non aveva raggiunto gli ascolti sperati. Durante l’appuntamento di oggi sono state trasmesse immagini ricordo di tutte le puntate.

Adriana Volpe, nuova avventura in un’altra emittente

Dopo la fine di “Ogni Mattina”, Adriana Volpe ritornerà sugli schermi a seguito della pausa estiva passando a un’altra emittente. Da Tv8 sbarcherà a Mediaset dove, secondo alcune indiscrezioni, rivestirà i panni di opinionista nel format del Grande Fratello Vip previsto per il prossimo autunno. La Volpe dirà il suo punto di vista sui personaggi nella casa insieme a Sonia Bruganelli, la compagna di Paolo Bonolis.

Quasi due anni fa Adriana aveva preso parte al format di Canale 5 come concorrente dopo l’esperienza in Rai. La conduttrice aveva tuttavia lasciato la casa più spiata d’Italia in quanto suo suocero era risultato positivo al Covid per poi, dopo poco, spegnersi.

Uscita dalla casa si erano poi diffuse voci su una possibile crisi tra la presentatrice e il coniuge Roberto Parli, dal cui matrimonio è nata la figlia Giselle. I due si sono separati a febbraio 2021.