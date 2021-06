“Grande fratello vip”, chi entrerà nella casa più spiata: i dettagli

Il “Grande Fratello Vip” sta per tornare e chi saranno i concorrenti della prossima edizione? Ecco tutti i dettagli da sapere

Anche per la prossima edizione Alfonso Signorini sarà alla guida del “Grande Fratello Vip”. Dopo il successo degli anni passati, Mediaset ha puntato tutto su di lui e il pubblico non vede l’ora di tornare a seguire la casa più spiata d’Italia.

Quella del 2020-2021 è stata una stagione fuori dal comune, è durata più del previsto e ogni concorrente ha lasciato il segno dentro e fuori allo studio. Alcuni vip sono diventati ancora più popolari, altri hanno appena iniziato la propria carriera.

“Grande fratello vip”: i nuovi possibili concorrenti

Manca ancora un po’ all’inizio ma sul web già si parla di tutte le novità di quest’anno. Innanzitutto è arrivato il momento di cambiare gli opinionisti, infatti Adriana Volpe e Sonia Bruganelli faranno compagnia a Alfonso Signorini, o almeno questi sarebbero i nomi dei rumors.

Tra i possibili concorrenti spuntano tre vip: la prima Francesca Cipriani che ha già partecipato alla sesta edizione del “Grande Fratello”, il programma che l’ha resa popolare. E’ un’amante dei reality e non perde occasione di parteciparvi o seguirli. Poi ancora, Maria Monsé e Manuel Zardetto, ex di Tommaso Zorzi.

Il direttore Riccardo Signoretti ha poi rivelato: “Proseguono le trattative con una bizzarra cantante che però chiede di restare nella Casa non più di tre settimane e con l’ex di una concorrente dell’ultima edizione.– ha continuato – Lui ha saggiamente rifiutato di fare l’opinionista ma potrebbe entrare da concorrente. La Cipriani dovrebbe ricevere la proposta di nozze in diretta dal fidanzato”.

Per il momento le notizie non sono state confermate né smentite da Alfonso Signorini, a capo del programma, che non vede l’ora di tornare a far divertire ed emozionare il pubblico che lo segue da casa. Manca sempre meno alla prossima avventura.