Ignazio Moser e quel legame creato con un’altra donna: ora la verità

Ignazio Moser rompe il silenzio sul rapporto speciale che è nato con una naufraga. Per lui non ci sono dubbi: ecco le sue parole

Ignazio Moser è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione de “L’Isola dei famosi”. Arrivato in un secondo momento, ha saputo conquistare la scena, i compagni e anche il favore del pubblico. A guardarlo da lontano sempre gli occhi vigili e attenti della sua Cecilia Rodriguez.

Proprio su di loro non sono mancate delle voci maliziose. Secondo alcuni, infatti, l’ex ciclista in Honduras non si sarebbe comportato molto bene nei confronti della sua fidanzata per via di quel rapporto creato con un’altra donna.

Per Ignazio è arrivato il momento di fare chiarezza e fugare qualsiasi dubbio che possa circolare.

Ignazio Moser, la verità sulla naufraga: “Come una nipote”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che si sono conosciuti ed innamorati nella casa del “Grande Fratello Vip”, da allora non si sono mai più lasciati. Sono innamoratissimi e più legati che mai.

Molto ha fatto parlare la proposta che lui ha fatto alla sorella di Belen ma anche il bel rapporto che il figlio dello storico campione ha instaurato in Honduras con un’altra donna. Si tratta della collega Miryea Stabile, i due hanno legato molto e Moser per lei era diventato un importante punto di riferimento.

Alcune malelingue hanno insinuato però che tra i due ci potesse essere del tenero oltre che una vera e propria attrazione. E allora a questo punto Ignazio ha voluto chiarire qualsiasi fraintendimento.

“Ho solo un forte senso di protezione verso di lei, come una nipote” ha spiegato l’ex naufrago facendo riferimento anche ad Andrea Cerioli, suo amico che come lui si è molto affezionato a Miryea Stabile. “Non c’era malizia da parte mia” ha aggiunto.

Per lui la situazione è chiarita una volta per tutte. Esiste solo la sua Cecilia e nessun’altro. Molti sono stati però quelli che hanno punzecchiato ulteriormente l’ex ciclista sottolineando che questo sia solo il suo punto di vista e quello di Miryea?

E se da parte sua c’è qualcosa ma rispettando la situazione sentimentale di Ignazio si sia fatta da parte? Staremo a vedere se anche lei chiarirà le cose.