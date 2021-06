“Tanto amore per te”, Kasia Smutniak mostra quell’imperfezione che la rende unica – FOTO

Kasia Smutniak ha postato uno scatto in occasione della Giornata mondiale della Vitiligine: i commenti dei fan non si sono fatti attendere

Quest’oggi si celebra la Giornata mondiale della Vitiligine, una ricorrenza che anche moltissimi volti dello spettacolo non hanno mancato di sottolineare. Kasia Smutniak, che fino a poco tempo fa tendeva a nascondere le macchie di colore chiaro che caratterizzano il suo viso, aveva deciso di mostrare con orgoglio la propria pelle attraverso uno scatto pubblicato su Instagram.

“Rendete visibile quello che, senza di voi, forse non potrebbe mai essere visto“, aveva scritto la Smutniak nella didascalia della foto, che la ritraeva al naturale e con le sue magnifiche imperfezioni. Anche oggi, in occasione della speciale ricorrenza che la riguarda, l’attrice ha pubblicato un video in cui esibisce la vitiligine senza alcun timore: i fan sono rimasti incantati dalla sua bellezza.

Kasia Smutniak mostra quell’imperfezione che la rende unica – FOTO

“Celebrando la Giornata mondiale della Vitiligine“, ha scritto Kasia Smutniak nella didascalia del suo ultimo video, di recente pubblicato tramite Instagram. L’attrice, solo qualche mese fa, aveva scelto di mostrare senza imbarazzo le macchie chiare del suo viso, che per parecchi anni hanno rappresentato un vero problema per lei. Ora, la modella non nasconde più quelle imperfezioni che la rendono unica fra tante.

Nel video, l’attrice testa un filtro di Instagram appositamente creato per celebrare la vitiligine. I followers, che non l’avevano mai vista più bella di così, le hanno immediatamente comunicato la loro approvazione ed il loro sostegno. “Tanto amore per te“, “Quando una è bella è bella, non c’è storia“: questi i loro apprezzamenti sotto al post. La Smutniak, in questo periodo, si sta godendo il successo della serie televisiva “Domina”, che la vede vestire i panni della protagonista Livia Drusilla, moglie di Augusto, primo imperatore romano.

La serie tv, distribuita da Sky, è formata da 8 episodi e sta già registrando moltissimi consensi. I fan dell’attrice non possono far a meno di domandarsi se il prodotto verrà rinnovato per una seconda stagione.