Sorriso e ironia, Fatima Trotta: l’ultimo SELFIE è virale, che c’è là sotto?

Fatima Trotta torna su Instagram con una foto che lascia tutti senza parole. I fan impazziscono per lei e per quel particolare

Fatima Trotta è un’attrice e conduttrice televisiva molto nota per aver presentato “Made in Sud” lo scorso anno. Nonostante sia sposata dal 2016 con Luigi De Falco, qualche tempo fa giravano voci sul presunto flirt con il collega Stefano De Martino.

Il gossip è stato immediatamente smentito da entrambi che hanno ribadito di essere soltanto buoni amici. In questo ultimo periodo non l’abbiamo più vista in televisione e i fan si chiedono il motivo. In quali altri progetti è impegnata?

GUARDA QUI>>>“Storie italiane”, Eleonora Daniele non si trattiene: l’annuncio più bello

Fatima Trotta: il primo piano su Instagram, splendore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 (@fatimatrottaofficial)

GUARDA QUI>>>Elena D’Amario e la FOTO mozzafiato in barca a Capri

Seguita da più di duecentomila follower, Fatima Trotta non perde occasione di pubblicare su Instagram alcuni scatti che diventano immediatamente virali. I fan, infatti, non possono fare a meno di ammirarla e di lasciare commenti e like sotto ad ogni post.

L’ultimo è un selfie che dedica a tutte le persone che la seguono e la supportano. Il sorriso è il suo biglietto da visita ed è quello che ha fatto innamorare il pubblico in tutti questi anni, oltre alla sua bravura.

Fatima non è solo bella è anche autoironica e con lei non mancano mai il gioco e lo scherzo, ne è un esempio la foto appena pubblicato dove ha scritto: “Le cose accadono se vuoi farle accadere!!! Ci vuole un gran sorriso, determinazione e na’ bella botta di cu..!! Io sto aspettando la terza”.

“Sei bravissima, bella e affascinante” commenta qualcuno sotto alla foto e poi c’è chi non riesce a non notare un particolare. Si intravede la scollatura che lascia fantasticare chiunque la veda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 (@fatimatrottaofficial)

Sono molti a volerla di nuovo sul piccolo schermo e in prima serata, dopo l’esperienza di “Made in Sud” quale sarà il suo prossimo progetto lavorativo? Il pubblico non vede l’ora di scoprirlo e di tornare a seguirla.