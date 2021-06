Alessandro Preziosi, momento terribile, l’inaspettata verità

Non sta attraversando un bel momento l’attore napoletano ed è arrivata la conferma. Un momento che i tanti fan non si aspettavano.

Alessandro Preziosi è un attore italiano di grande successo.

Nei primi anni 2000 è stato protagonista delle fiction di maggiore successo. Prima tra tutti ‘Elisa di Rivombrosa’ dove ha conosciuto la collega Vittoria Puccini con la quale ha iniziato una lunga storia d’amore, dalla quale è nata la figlia Elena, che oggi ha 15 anni.

Alessandro ha anche un altro figlio, Andrea Eduardo, che oggi ha 26 anni, nato dal suo primo amore con Rossella Zito.

Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti nell’Università statale di Napoli, in seguito lavora come assistente di diritto tributario presso l’università di Salerno.

Nel 1996, a soli 23 anni, debutta in tv nel programma ‘Beato tra le donne’ programma di Paolo Bonolis, in onda su Canale 5. Inizia a studiare recitazione e prende parte di alcune fiction negli ultimi anni ’90.

E’ nel 2000 che arriva la consacrazione con la serie tv che in quegli anni spopolò ossia ‘Elisa di Rivombrosa’.

La delusione ricevuta da Preziosi

Ieri è andato in onda su Canale 5 la serie tv ‘Masantonio – Sezione Scomparsi’ che ha visto come protagonista proprio Alessandro Preziosi.

La fiction non ha registrato i numeri sperati, è stato seguito, infatti, solamente da 1 milione e 688mila spettatori con il 10.1% di share.

Su Rai Uno il film ‘Separati ma non troppo’ ha collezionato 1 milione e 866mila pari al 10.7% di share.

Mentre l film proposto da Rai Due ha ricevuto l’attenzione di poco più di 1 milione e 13mila telespettatori registrando il 5.7% di share.

Ad avere la meglio è stato ‘Quarto grado‘ su Rete 4 con 1 milione e 655mila telespettatori e con lo share che ha raggiunto il 12.1%.

Mentre su Italia 1 il film ‘X-Men – L’Inizio’ ha raccolto solo il 6% di share con 953mila telespettatori.