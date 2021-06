Tik Tok, “Se la mia vita fosse una serie tv…” – VIDEO

Tik Tok è esploso di video “se la mia vita fosse una serie tv questa sarebbe la sigla”: tutti stanno amando il simpaticissimo trend!

Tik Tok si sta riempiendo di video riguardanti il seguente trend: “Se la mia vita fosse una serie tv questa sarebbe la sigla“.

Questo genere di video consiste nel caricare una serie di foto o video che raccontano brevemente le nostre giornate. Come sottofondo, il trend prevede l’utilizzo del ritornello della sigla della serie televisiva ‘iCarly‘, cioè una fiction che va in onda da anni sui canali per bambini ed è conosciuta da tutti i ragazzi di qualsiasi età.

Nei tik tok bisogna dunque inserire le immagini dei nostri affetti più stretti, i filmati di momenti divertenti, i ricordi delle serate passate con gli amici, le foto buffe e molto altro, proprio come fossero delle parti prese da una serie tv e assemblate per crearne la sigla.

Tik Tok si riempie di sigle di qualsiasi genere: tutto ciò che c’è da sapere sul trend del momento…

Questo amatissimo trend è stato ricreato in moltissime altre versioni, ad esempio: “Se la mia relazione fosse una serie tv questa sarebbe la sigla” (come nel video mostrato sopra); “Se il mio anno all’estero avesse una sigla“; “Se la nostra convivenza fosse una serie tv questa sarebbe la sigla“; “Ecco quale sarebbe la sigla del nostro rapporto“; “Se la nostra amicizia fosse una serie tv questa sarebbe la sigla“; …

Una cosà è certa: ce n’è per tutti i gusti!

Questo genere di video riesce dunque ad intrattenere e divertire gli utenti, nonché a mostrare una parte della propria vita ai seguaci, per farsi conoscere un po’ meglio.

E voi avete già pubblicato la sigla della vostra vita?