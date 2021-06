Claudia Ruggeri, l’estate si fa bollente. La showgirl in bikini propone uno scatto dalla prospettiva pericolosa, il web si blocca: pazzesca

Si è conclusa l’ultima stagione di “Avanti un Altro” con ascolti da record, registrati anche negli inediti appuntamenti serali con “Avanti un Altro! Pure di sera” in compagnia di volti noti dello spettacolo, ma la bellezza di Claudia Ruggeri non manca di regalare grandi emozioni.

Protagonista assoluta tra gli amati personaggi presenti nel cast del quiz televisivo, grazie al quale la showgirl ha ottenuto un vasto pubblico di fan, è ormai una vera star di Instagram con il suo abbondante milione di followers, dove colma la sua assenza dalla televisione.

L’arrivo dell’estate alimenta ancora di più l’attenzione sulla modella, che delizia gli utenti della sua straordinaria avvenenza in bikini succinti che lasciano poco spazio all’immaginazione. L’ultimo post ha mandato in tilt il web, in una posa dalla prospettiva decisamente pericolosa che evidenzia la sua silhouette mozzafiato.

Claudia Ruggeri, esplosione di sensualità

Incredibile ed esplosiva sensualità: questa senza dubbio la caratteristica primaria del personaggio di “Miss Claudia” nel cast di “Avanti un Altro“, che incanta i telespettatori con le sue curve procaci. Evidenziate perfettamente nell’ultimo post pubblicato su Instagram dalla showgirl, in un costume colorato che fatica a contenere l’abbondanza delle sue forme.

Distesa sul bagnasciuga, lasciandosi accarezzare dalle onde del mare, Claudia Ruggeri posa per il web in tutta la sua provocante bellezza, che questa volta non solo stupisce, ma lascia letteralmente increduli i fan. Capelli bagnati, occhiali da sole, bikini in blu, ma soprattutto il suo corpo esplosivo completamente esibito, in un primo piano sul lato A da capogiro: la modella mostra tutto il suo potere ammaliante senza alcuna pietà.

Gli utenti non possono fare a meno di notare l’ennesimo salto di livello compiuto dalla modella, che sempre di più seduce e conquista: “Posa atomica“, “Esagerata“, “Spettacolo“.