Michelle Hunziker, la verità sull’addio a Ramazzotti; “Vi dico perchè…”

E’ stata una delle coppie più amate dello showbiz. A cavallo tra gli anni ’90 e 2000 il loro rapporto ha fatto sognare i fan. Ecco i motivi della rottura.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno rappresentato una delle coppie più ambite e amate dal pubblico, per diversi anni.

Una delle coppie più affiatate e innamorate, si sono conosciuti ad un concerto nel 1995 e dopo un anno è nata loro figlia Aurora, oggi influencer e ‘Iena’. Sono convolati a nozze nel 1998 ma nel 2002 si sono separati, lasciando di stucco tutti i fan.

Il loro amore sembrava potesse non finire mai e nessuno si sarebbe aspettato questa rottura.

Nel 2009 Eros e Michelle hanno annunciato il loro divorzio definitivo e successivamente si sono creati nuove famiglie: Michelle con Tomaso Trussardi, con il quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste, e il cantante romano con Marica Pellegrini, con la quale, anche lui, ha avuto due figli.

Ramazzotti e la modella però non stanno ancora insieme e dopo 10 anni si sono lasciati.

I motivi della rottura tra Michelle e Eros

La bellissima coppia, nata quando la conduttrice svizzera aveva solamente 18 anni, è stata per anni innamorata e felice. Ma qualcosa ha rotto l’idillio.

Come in molti sanno la bella Michelle è stata vittima di una setta che l’ha plagiata e allontanata da tutti i suoi affetti, compreso suo marito.

In una recente intervista a Silvia Toffanin ha spiegato a ‘Verissimo‘ cos’è successo nel 2002, quando la svizzera ha scelto di dire addio al suo Eros:

“Per controllarmi mi hanno allontanato dagli affetti e fatto leva sulle mie debolezze […] Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro“.

Parole che confermano quanto i due si amassero e quanto questa setta abbia inciso sulla vita di Michelle.