Elisabetta Gregoraci, il reggiseno non c’è: è di una bellezza disarmante. Che classe – FOTO

Bellissima, sensuale, irresistibile ed inarrestabile, Elisabetta Gregoraci è un fiume in piena. La showgirl non che non delude mai.

Elisabetta Gregoraci è una garanzia. Risulta difficile contestualizzarla in uno unico settore, ha una personalità molto versatile e non delude mai. Non solo showgirl ma anche modella, conduttrice, influencer e cantante, la Gregoraci è un’artista a 360°.

Ne ha fatta di strada per arrivare all’apice del successo, si è impegnata tanto e con tenacia e grinta è salita sul podio dei vincitori. Elisabetta riesce a trasmettere tutta la sua passione, la sua euforia, la sua voglia di fare, il pubblico la ama e lei si lascia amare.

Sempre dolce, disponibile, raffinata, il fiume in piena che è Elisabetta travolge tutto e tutti non lasciando scampo per nessuno. La bellissima conduttrice è felice e questa serenità si percepisce dai suoi occhi che brillano come stelle.

“Battiti Live”, l’outfit di Elisabetta è meraviglioso

“Battiti Live” buona la prima. Ieri 25 giugno 2021 è andata in onda la prima puntata dello show televisivo dedicato alla musica e all’estate, il programma verrà trasmesso fino alla metà di luglio in prima serata su Italia 1.

Elisabetta Gregoraci è la conduttrice di questo fortunato programma e come co-conduttore troviamo il bravissimo Alan Palmieri, con il quale ha lanciato la canzone Anno Zero. Con questa nuova canzone Elisabetta si è riscoperta cantante e come sempre ha stupito tutti, il brano accompagnerà “Battiti Live 2021” per quest’edizione.

La coppia di professionisti è stata collaudata già in passato e quest’anno si è riconfermata all’altezza delle aspettative. Elisabetta ha lasciato a bocca aperta i suoi fan non solo per la bella canzone dal ritmo estivo, ma anche per il suo meraviglioso outfit.

Vestita di fuchsia e oro, Elisabetta è stata impreziosita da quest’abitino meraviglioso. La scollatura vertiginosa mostra (in parte) un seno a dir poco perfetto e un ventre marmoreo. Tutto attrae della bella Gregoraci, i suoi tratti mediterranei sono inconfondibili e per i numerosissimi follower la conduttrice diventa una droga.

Elisabetta ha la straordinaria capacità di arrivare al cuore della gente, con semplicità, con affetto, con simpatia. La conduttrice si è imposta con fierezza nel panorama televisivo italiano ed ora non si può fare a meno di lei.