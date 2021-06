Elisabetta Canalis, tra le vie di Milano, è una bomba seducente: la foto della showgirl è una gioia per gli occhi degli ammiratori.

Tempi di grandi cambiamenti per Elisabetta Canalis. L’ex Velina potrebbe infatti lasciare Los Angeles per rientrare in Italia, precisamente a Milano. Secondo alcune indiscrezioni, la bella nativa di Sassari è stata scelta per condurre il programma di Tv8 ‘Vite da copertina‘. La sarda è pronta a tornare in grande stile: l’ultima volta che è stata presentatrice era il 2014 (in quella occasione conduceva Zelig).

La Canalis, in ogni modo, ama far impazzire i suoi followers sui social network. La showgirl condivide scatti super sul web mettendo in mostra con grande facilità le sue curve da sogno e la sua bellezza stordente. Proprio dalle vie di Milano, la Canalis ha realizzato un paio di fotografie favolose.

Elisabetta Canalis in versione leopardata tra le vie di Milano: pazzesca

Elisabetta ha piazzato in rete un paio di fotografie in cui è in versione leopardata. La canotta ‘a macchie’ è molto particolare e piace sicuramente ai followers. Il primo scatto è piuttosto semplice, nel secondo invece la storica Velina di ‘Striscia la Notizia’ assume una posa devastante. Il livello di sensualità che vanta la 42 non è assolutamente quantificabile.

Il post è piaciuto davvero a tutti, al punto da collezionare in breve tempo 35mila likes e più di 200 commenti. I complimenti per la sarda ormai si sprecano: gli utenti fanno a gara tra i commenti su chi scrive il miglior elogio. Talvolta si leggono cose stranissime o paroline di apprezzamento semplicemente esagerate.

La Canalis, la scorsa settimana, decise di ricordare a tutti di essere ancora una delle donne più esplosive al mondo: la foto in costume spiazzò praticamente tutti, con quel davanzale così in primo piano che conquistò letteralmente la scena.