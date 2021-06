“Sei un fiore”. Giulia Salemi in total pink è una bambolina – FOTO

Giulia Salemi si sta godendo l’inizio dell’estate: adesso è a Milano a godersi gli ultimi giorni a casa prima di ripartire per le vacanze

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha conquistato tutti nel corso degli anni con le partecipazioni ai suoi numerosi reality, ma è la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip ad averla resa nota agli occhi del pubblico italiano. Entrò nella casa determinata a farsi conoscere dal pubblico e a vivere questa esperienza al meglio: non sapeva che si sarebbe innamorata, che avrebbe messo in discussione tutta la sua vita e pure il suo futuro.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Giulia Salemi a Milano manda in tilt i social: sempre più bella

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n di v I s o d a G I u li a S a l e m I ( @ g I u l i a s a l e m i)

Giulia subì un provvedimento disciplinare che la fece uscire dalla casa ad un passo dalla fine, e per questo ha deciso di rimediare entrando una seconda volta nella casa a novembre del 2020. Non sapeva che questa seconda esperienza avrebbe totalmente cambiato la sua vita, che avrebbe trovato nuovamente l’amore ma che questa volta sarebbe stata quella giusta. Infatti tra le braccia di Pierpaolo Pretelli ha trovato la felicità che ha sempre cercato, ad oggi Giulia è una persona felice e realizzata e tra amore e lavoro le cose le stanno andando a gonfie vele. Non le resta che godersi l’estate insieme a Pierpaolo che sta per arrivare.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Prima di partire ufficialmente per le vacanze, Giulia sta trascorrendo gli ultimi giorni a Milano circondata dall’affetto dei suoi amici ma anche dei suoi followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. L’ultimo scatto ha fatto girare la testa a tutti: vestita completamente di rosa davanti al duomo di Milano, sembra davvero una bambola.