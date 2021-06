“Numero Uno”, Giulia Sol, prima il relax poi in costume, un davanti sontuoso: non esiste niente di meglio – FOTO

L’attrice teatrale, Giulia Sol ha stupito tutti con uno scatto multiplo tra storia arte e bellezza. “Sei una grande donna”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Non c’è nulla di meglio che trascorrere un weekend di relax tra le bellezze artistiche e artificiali del Paese più bello del mondo. Parliamo di Giulia Sol, l’artista teatrale, in grande spolvero, negli ultimi mesi, per aver incassato la fiducia dei suoi ammiratori.

Il maggiore successo risale naturalemente alle opere teatrali più prestigiose del suo curriculum. Tra queste ultime annoveriamo la performance al Teatro degli Arcimboldi a Milano, dove l’attrice si è esibita in tutto il suo splendore e la sua bravura con una voce altrettanto melodiosa.

Lo spettacolo di “Ghost Il Musical“, raccontato (lo scorso Febbraio) tra gli inserti giornalistici teatrali ha riguardato principalmente le scene girate nel 1990. In occasione della realizzazione della pellicola cinematografica diretta da Jerry Zucker e interpretata da Demi Moore, molto simile a lei nei lineamenti e nella semplicità

Giulia Sol si gode il relax tra arte e storia: spettacolo per gli occhi dei fans

