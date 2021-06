Romina Power, ricordo dal passato: il suo legame con la madre di Al Bano

Romina Power ha stupito i suoi fan con racconti inediti. Ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, si è raccontata insieme alla figlia Romina Jr.

Emozionata, nostalgica e commossa. Romina Power, ospite ieri nell’ultima puntata della stagione di “Oggi è un altro giorno”, ha rivelato al pubblico ricordi passati. Negli studi di Serena Bortone è stata intervistata insieme alla figlia Romina Jr, nata dalle nozze con Al bano.

Nell’ambito dell’intervista la Power ha ripercorso alcuni momenti toccanti, ricordando in particolare l’ex suocera Jolanda Ottino Carrisi a cui era molto legata. Nata nel 1923 la donna si era spenta nel dicembre del 2019 all’età di 96 anni. Romina ricordandola con grande affetto ha svelato un’aneddoto dolcissimo.

Romina Power: quel dolce ricordo

Intervistata da Serena Bortone, Romina Power ha raccontato il suo amore per l’ex suocera. La cantante ha rivelato come la donna, dopo che la coppia è ritornata a esibirsi insieme, abbia assistito con gioia ai loro concerti.

“Seduta in prima fila si è lanciata verso di me per baciarmi. Neanche mia madre l’avrebbe fatto”, il commento di Romina.

L’artista ha poi svelato i suoi attuali rapporti con Al Bano raccontando come sul palco le cose non siano mai cambiate per loro. “Forse per questo il pubblico ci vuole così bene”, sottolinea la Power.

Gli ex coniugi diventeranno nonni nuovamente. Infatti la figlia Cristel ha annunciato la terza gravidanza ai genitori dopo Pasqua a seguito del suo ritorno in Italia. Già mamma di Kay Yyrone e Cassia Ylenia, Cristel vive infatti a Zagabria, in Croazia insieme al marito Davor Luksic. Il parto è previsto per il prossimo settembre.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della cantante, Romina ha rivelato il desiderio di innamorarsi di nuovo confessando il sogno di incontrare un uomo intelligente e simpatico ma soprattutto non geloso.