“Un sogno ad occhi aperti”. Laura D’Amore non lascia scampo: trionfo d’eleganza – FOTO

Laura D’Amore. L’assistente di volo con la passione per la moda spopola sempre di più sui suoi canali social. Fa breccia nei cuori dei fan. Le ultime foto su Instagram sono spettacolari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La pandemia da Coronavirus e le conseguenti restrizioni ci hanno lasciato sicuramente un gran desiderio di ritorno alla vita, alle vecchie abitudini ma anche brama di fare nuove strepitose avventure e di scoprire nuovi posti.

Se l’estate 2021 vi darà la possibilità di intraprendere un viaggio in aereo, potreste essere talmente fortunati da imbattervi nell’assistente di volo più famosa del nostro paese. Se farete scalo a Catania, chissà, rimarrete folgorati dalla bellezza prorompente della bellissima Laura D’Amore.

La hostess di Alitalia ma con l’interesse per la moda nel cuore è diventata anche un fenomeno del web. Solo su Instagram sfiora gli 800mila follower ed è riuscita perfettamente a far convivere la sua passione per i viaggi con quella per i nuovi mezzi di comunicazione digitale e il fashion system.

Laura D’Amore su Instagram: l’eleganza è servita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Tra un volo e l’altro Laura D’Amore si concede una gustosa pausa. C’invita a pranzo con sè presso il Bistrò Manon di Malta attraverso i suggestivi scatti che propone sulla sua pagina pubblica su Instagram.

“Insalata con salmone o pollo?” – chiede ai suoi fan nelle Instagram Stories. La sua scelta è presto svelata. “Salmon Salad for me, please!” – scrive in didascalia mentre sorseggia una fresca bevanda refrigerante.

Un enorme cappello di paglia color rosso fuoco la ripara dal sole, indossa giganti occhiali scuri che non nascondono la bellezza del suo volto, canotta bianca e shorts chiari fasciano delicatamente le sue forme procaci, pochi accessori e un sorriso da togliere il fiato.

I commenti dei fan piovono a migliaia, in tutte le lingue del mondo, segno della fama diffusa globalmente dell’influencer pugliese ma con la Sicilia nel cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

“Preziosa, sensuale, pregiata, vellutata. Ti amo, viso d’angelo” – scrive un ammiratore, totalmente stregato dal fascino di Laura D’Amore. E poi: “Sei un sogno ad occhi aperti”, “Semplicemente bella, da sposare”, “Insieme a Monica Bellucci, sei la più bella italiana che abbia mai visto”.