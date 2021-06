“Mr Wrong” anticipazioni 28 giugno: Ozgur e i dubbi su Ezgi

Comincia la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Mr Wrong è una delle serie turche più amate del momento: anche questa volta vede come protagonista il bellissimo e affascinante Can Yaman, che è diventato un vero e proprio sex symbol qui in Italia da quando è arrivato con la prima serie tv Bittersweet – Ingredienti D’Amore. Da lì il suo successo non è si più fermato e la serie che sta andando in onda ad ora su Canale Cinque sta conquistando i telespettatori anche questa volta.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Ozgur ed Ezgi si sono finalmente messi insieme ma questo non significa che gli ostacoli sitano finiti, anzi, l’esatto contrario. Serdar è sempre più preso da Ezgi e ha intenzione di fare del suo meglio per conquistarla: anche la madre di Ezgi fa il tifo per questa questa coppia e il destino sembra voler remare contro Ozgur, che mentre cerca di risolvere la scomoda situazione che si è creata al lavoro, inizia a convincersi del fatto che tra Ezgi e Serdar ci sia qualcosa. D’altronde tutta questa storia è cominciata proprio perché Ezgi era innamorata di Serdar: siamo certi che lo abbia veramente dimenticato?

Per scoprire quello che sta succedendo non ci resta che aspettare domani: alle 14:45 andrà in onda il prossimo episodio e scopriremo finalmente cosa succederà tra Ezgi ed Ozgur. Riusciranno a trovare un po’ di felicità o dovranno separarsi ancora una volta?