Immenso clamore per l’inatteso scatto total nude di Chiara Ferragni in questa calda mattina di giugno: “E’ una pesca”.

La celebre e favolosa imprenditrice digitale italiana, Chiara Ferragni, ha indetto nella giornata di oggi, 28 giugno, un interessante esperimento sociale. Dopo aver descritto con accuratezza il paradisiaco soggiorno in Grecia, tramite i suoi notevolmente apprezzati contenuti su Instagram nell’ultima week, adesso è la volta di mostrarsi in un’ottima cornice provocatoria.

L’ultima istantanea appena pubblicata sui social genera in bravissimo tempo un tripudio di emozioni. Quali saranno le fortunate a prendere il sopravvento? Nel frattempo che il verdetto si compia non si può far altro che ammirare la bellezza di un frutto appena sbocciato ed accettare quante più scommesse possibili. Il total nude è alle porte.

Chiara Ferragni, clamore e follia per il total nude alla pesca

