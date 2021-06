Silvia Toffanin, Mediaset ha deciso: la clamorosa decisione

La bellissima e bravissima conduttrice Silvia Toffanin sarà una presenza fissa nei palinsesti Mediaset, mai più senza di lei.

Alcuni rumors circolano sui nuovi palinsesti Mediaset, il padrone di casa Pier Silvio Berlusconi ha mischiato un po’ le carte nel mazzo in merito alle vecchie e nuove presenze ed ai programmi più amati dal pubblico italiano.

Tra le più ambite conduttrici c’è la compagna di Berlusconi, Silvia Toffanin, che oltre a “Verissimo” potrebbe condurre altri programmi di casa Mediaset. Altre voci informano del fatto che alcune conduttrici storiche come ad esempio Barbara D’Urso saranno ridimensionate e i ritmi tenuti lo scorso anno non saranno più quelli di settembre.

Ma l’estate è ancora lunga e tutto potrebbe cambiare.

Quale sarà il destino di Silvia Toffanin?

Qualche settimana fa abbiamo saputo che la bella Elisa Isoardi a settembre condurrà un programma pensato a posta per lei, ma al momento le indiscrezioni sul nuovo show sono top secret.

Barbara D’Urso avrebbe chiuso per sempre le porte del suo show “Live: Non è la D’Urso” ma restano in sospeso “Pomeriggio cinque ” e “Domenica Live”. Stando ai rumors il padrone di casa Pier Silvio avrebbe rinnovato proprio il palinsesto domenicale e probabilmente sarà la madre dei suoi figli, Silvia Toffanin a condurre lo show.

Non solo più il sabato ma anche la domenica? Così pare, Silvia potrebbe essere una figura fissa del weekend su Canale 5.

Qualche giorno fa si era ipotizzata una nuova conduzione domenicale a Canale Cinque, i nomi più gettonati erano Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, se così fosse, entrambi i programmi della domenica presentati da Barbara D’Urso non sarebbero più suoi. Ma come mai Barbara da intoccabile è diventata l’opposto?

Al momento non vi è una risposta a questa domanda ma una cosa è certa, a settembre ne vedremo delle belle intanto sono previsti degli scoop durante l’estate. Come andrà a finire? Vedremo.