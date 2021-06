Antonio Ricci ha scelto le prossime veline per Striscia la Notizia? Potrebbero essere due ballerine, ex allieve di Amici di Maria De Filippi

Striscia la Notizia è uno dei programmi più seguiti della fascia serale della Mediaset. Ogni anno sul bancone del tg della satirica presenziano due veline che vengono scelte con molta attenzione e nella prossima stagione potremmo vedere due ex protagoniste di Amici di Maria De Filippi. Non sarebbe la prima volta che Antonio Ricci sceglie le veline dal programma di ballo e canto più famoso della televisione italiana, infatti la stessa Shaila Gatta che ha riscosso un grandissimo successo arriva proprio da una fortunata edizione di Amici.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

“Striscia la Notizia”, Antonio Ricci sceglie due ex protagoniste di Amici di Maria De Filippi come veline

Visualizza questo post su Instagram U n p os t c o n d i v i s o d a @ t a l i s a j a d e_

Si sarà accorto che non è male usare le vecchie edizioni di Amici come parterre per scegliere qualcuna per Striscia, e infatti le prossime due veline potrebbero arrivare proprio dal programma di Maria: stiamo parlando di Talisa Jade, che ha partecipato alla diciannovesima edizione conquistando tutti con la sua incantevole bellezza e il suo talento nel ballo che di certo non è passato inosservato. Giulia Pelagatti potrebbe essere la sua collega, stiamo parlando di una ballerina che ha partecipato alla sedicesima edizione e che all’epoca aveva conquistato una grande fetta di pubblico.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a G i u l i a P e l a g a t t i ( @ p e lagattigiulia)

Saranno veramente loro le veline che parteciperanno al programma nella prossima edizione? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la fine dell’estate che, però, è appena cominciata. I telespettatori di Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci, adesso seguiranno sicuramente con molta attenzione le due ballerine su Instagram per vedere se lasceranno trasparire qualcosa nelle prossime settimane.