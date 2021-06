“La sirena più bella del mondo”, Dayane Mello, il tuffo record in piscina: il reggiseno si slaccia – VIDEO

Dayane Mello impressiona tutti con un tuffo in piscina da professionista del mestiere: il dettaglio “bollente” del reggiseno che scappa.

L’ex gieffina del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha strappato tantissimi likes, al cospetto di un’acrobazia da urlo, per un’estate letteralmente incandescente. Il caldo si fa sentire anche dalle sue parti e qual buon momento se non questo, di lanciarsi a capofitto dentro l’acqua gelida.

Rigeneramento in corso per la supermodella brasiliana, come se poi ce ne fosse bisogno per davvero! Già durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, Dayane aveva mostrato segnali di grande fisicità, nonostante fosse lontano da attrezzi da palestra o tappeti per stretching.

L’abbondanza la fa da padrona ad una web influencer che sa come comportarsi per attirare tutti dalla sua parte.

Negli ultimi mesi, la quarta classificata del reality show più seguito della Mediaset è stata pizzicata in compagnia di diversi playboys, uno fra tutti, Mario Balotelli. Con il quale sembra si sia arenata ogni speranza di scrivere un futuro insieme

Dayane Mello usa “le ali” e infrange tutti i record

