Francesca Michielin, mix di epoche per un outfit che lascia il segno – FOTO

Francesca Michielin, la cantante sceglie un luogo insolito ed un outfit particolare: un mix di epoche che lasciano il segno.

Francesca Michielin è una delle artiste più apprezzate di questi anni. Secondo posto all’ultimo “Festival di Sanremo” la cantante sin dai suoi esordi si è contraddistinta per la sua capacità tecnica unita al carisma ed al forte potere comunicativo. Un dono che le ha fatto aggiudicare un posto speciale.

Alle spalle un panorama suggestivo, lei vestita d’azzurro fa un annuncio speciale: “Sono super orgogliosa di annunciarvi che sarò protagonista di un nuovo programma per scoprire come salvaguardare ed amare di più il nostro pianeta“. Periodo intenso per la cantante che ha di recente fatto un altro annuncio.

Francesca Michielin, l’annuncio che i fans stavano aspettando

Seduta su una balla di fieno, la Michielin sfoggia un outfit particolare ma perfettamente nelle sue corde: l’artista infatti indossa un abito bianco con fantasia floreale e alcuni dettagli rigorosamente nero a contrasto, dalla cintura in vita ai bordi delle rouches che interessano la zona lungo il petto che rimane super coperta a quella delle maniche.

L’abito sembra evocare altri tempi, un perfetto stile retrò che contrasta con gli anfibi in pelle nera e slacciati, per conferire un tocco rock. Un mix di stili perfettamente riuscito. La cantante coglie l’occasione per fare un annuncio ai suoi fans: “-10 al 𝑭𝒖𝒐𝒓𝒊 𝒅𝒂𝒈𝒍𝒊 𝑺𝒑𝒂𝒛𝒊 𝑳𝑰𝑽𝑬!” ovvero mancano soli 10 giorni per l’inizio del suo tour che comprende tantissime città italiane.

Da nord a sud, l’artista ripercorre tutto lo stivale. Un impegno che la coinvolgerà per tutta l’estate. Lo stesso viene riproposto tra le storie per la felicità di Francesca.

I fans sono già in delirio, tanto che qualcuno commenta: “SONO GIÀ A COMO AD ASPETTARTI 🔥❤️” un tour che sarà apprezzato ancora di più viste le limitazioni che ci sono state nell’ultimo anno e mezzo.