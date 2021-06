Ornella Muti, la FOTO di qualche anno fa: somiglianza incredibile ed è bellissima

Ornella Muti. L’attrice romana ha pubblicato uno scatto dal passato: l’effetto amarcord è garantito. A uno sguardo attento non può sfuggire una lampante somiglianza

I fan di Ornella Muti non possono assolutamente perdersi le gemme del passato che saltuariamente appaiono sul profilo ufficiale dell’attrice romana. É lei stessa a curare i contenuti della sua pagina social, usata come una “macchina del tempo” virtuale, un album condiviso con gli ammiratori, ripercorrendo traguardi importanti e incontri illustri.

Francesca Romana Rivelli, questo il vero nome della Muti, ha compiuto 66 anni il 9 Marzo scorso. Impossibile da credere. Ha mantenuto la freschezza degli anni di gioventù, la grazia e l’eleganza che da sempre hanno descritto la sua figura. É lei stessa ad offrirci la possibilità di fare un paragone attraverso l’ultimo scatto proposto su Instagram.

Ornella Muti: la foto in bianco e nero che fa sognare i fan

Una fotografia in bianco e nero che sa di amarcord: questo è l’ultimo post apparso sul profilo Instagram di Ornella Muti nella giornata del 29 Giugno 2021.

Lo scatto di Renato Grignaschi risale a qualche decennio fa. Lo sguardo è fisso nell’obiettivo e l’attrice è avvolta in una candida e lussuosa pelliccia chiara, indossando gioielli importanti e luminosi. La perfezione del viso è innegabile, il suo sguardo trafigge lo schermo e riesce a far vibrare lo spettatore.

I fan più attenti non possono non notare una somiglianza incredibile con la celebre figlia, Naike Rivelli, che sta ottenendo grande successo come artista e personaggio del web. Due caratteri e modi di approcciarsi alla platea molto differenti, eppure in entrambe le donne si evince la stessa forte tempra e la passione disarmante che riversano nelle loro attività, diverse ma complementari.

La Muti pubblica spesso post con i suoi figli. É madre anche di Carolina e Andrea, avuti dal matrimonio con Federico Fachinetti, a loro volta attori. É nonna di Akash (figlio di Naike) e di Alessandro e Giulia, nati da Carolina.

Anche quest’ultima è spesso presente nei post della famosa genitrice. I tratti somatici sono decisamente dissimili da quelli della sorella maggiore ma anche in lei è lampante l’affinità con Ornella Muti, nella dolcezza dello sguardo e del suo sorriso.