Roshelle il VIDEO mentre fuma in casa lascia a bocca aperta

La cantante Roshelle ha condiviso un video su instagram mentre fa una cosa insolita sul tappeto di casa

Roshelle ha condiviso su instagram un video in cui fuma il narghilé seduta per terra sul tappeto di casa. Lei è bellissima e sensuale mentre fa uscire il fumo dalla bocca. Nella didascalia ironicamente si paragona ad un personaggio di un noto cartone animato. Si tratta del Broshcaliffo, infatti nell’immagine dopo c’è proprio lui mentre fuma il suo narghilé. I fan commentano:“Meravigliosa tu”, “Sei bellissima”, “Ti amo”.

Roshelle e la sua crescita nella musica e sui social

Qualche settimana fa la cantante ha condiviso una sua foto mentre stava seduta nel suo studio e aveva scritto nella didascalia:“1 mili di streaming x Ti amo, ti odio. Felice grazie nuova shit coming soon”. Il suo brano ha infatti ricevuto in pochissimo tempo, 1 milione di stream. Una cifra alta e notevole. Annuncia con gioia che è in arrivo una nuova canzone poi. La cantante sta crescendo come artista e come influencer. Su instagram ha 362 mila followers e le sue canzoni sono le più scaricate. In una foto che la ritrae di profilo scrive:“La piccola Ro è contenta di come sta crescendo”.

Si riferisce a se stessa, è contenta dei suoi traguardi e del suo percorso artistico. La giovane ha iniziato il suo percorso a X Factor 10 dove ha ottenuto un contratto discografico con Sony. Da quel momento la sua carriera è decollata. Vanta numerosi feat con cantanti molto famosi. Recentemente ha cambiato casa discografica unendosi alla Island Records e Universal. Il suo talento è stato riconosciuto da molte case discografiche e i molti stream delle sue canzoni sono la prova. Sin dalla elementari Roshelle suonava e cantava. Da subito è stato notato il suo talento naturale per la musica.

Ad oggi è una cantante affermata e questa non può che essere la soddisfazione più grande per lei. Ha 25 anni e già alle spalle un curriculum niente male. Il suo genere è pop, contemporary e hip hop. Il suo stile è ovviamente moderno e fresco. I giovani impazziscono per lei. La cantante è molto creativa anche nei video musicali e in generale nel modo in cui crea i suoi brani e le storie che ci sono dietro.