Giulia Stabile asfaltata dalla madre, c’entra Sangiovanni? La verità

Giulia Stabile, la vincitrice di “Amici”, è sulla cresta dell’onda. Spunta fuori la lite con la madre e le parole al veleno. Che succede?

Giulia Stabile, la vincitrice di “Amici”, ha gli occhi puntati tutti su di sé. La giovane è apprezzatissima dal pubblico e ricercatissima dal gossip. Vive un momento di attenzione mediatica non indifferente e anche per questo deve guardarsi bene da quello che fa e dice.

Ad aggiungere un po’ di sale al suo personaggio è la storia d’amore con Sangiovanni, suo collega nella scuola più famosa della tv e suo compagno nella vita privata. Anche lui amatissimo e in vetta alle classifiche con la sua “Malibù”.

Insomma, i due formano una delle coppie più attenzionate del momento e anche un minimo dettaglio su di loro incuriosisce. Per Giulia spunta fuori un’intervista da parte della madre. Per lei non avrebbe avuto parole dolci.

Giulia Stabile e la lite con la mamma: che succede?

Giulia Stabile avrebbe litigato con la mamma? In questi giorni si è fatta avanti la voce di una presunta intervista da parte della madre della ballerina nella quale la donna non avrebbe usato parole dolci nei confronti della figlia. Secondo la madre, Giulia sarebbe troppo assente per la famiglia, presa dalla sua vita e dal lavoro.

“La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma ed il suo papà” avrebbe detto la donna al settimanale DiPiù.

Giulia, di fronte a queste voci così insistenti e alle domande dei fan che non si placavano, si è trovata a smentire tutto spiegando sui social che la mamma non ha mai rilasciato questa intervista. “Mia madre non ha mai fatto questa intervista” ha detto in modo deciso.

Cosa sarà successo? Solo voci di corridoio oppure Giulia non era a conoscenza dell’intervista?

I rumors però parlano anche di argomenti che riguardano Sangiovanni. La mamma di Giulia avrebbe detto che i due sono sempre insieme e che le augura di essere felice.