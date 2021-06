Selvaggia Roma bomba di sensualità con un costume intero nero-FOTO

La bella Selvaggia Roma ha condiviso una foto su instagram che la ritrae appoggiata ad un albero con un costume intero

Appare sensuale e meravigliosa Selvaggia Roma, nella sua ultima foto su instagram. L’influencer è appoggiata ad un albero, in posa con una gamba alzata e sorride mentre guarda dritta. Nella didascalia scrive:”Sorridi più che mai..lascia che questo tuo sorriso cambi l’umore, non che il tuo umore cambi il tuo sorriso”. I fan rispondono alla foto con queste parole:”Fisico statuario dea fantastica”, “Selvaggia sei bellissima”, “Non perder mai quel tuo splendido sorriso bellissima monella”.

Selvaggia Roma festeggia l’arrivo dell’estate

L’influencer Selvaggia Roma, festeggia l’arrivo dell’estate condividendo una foto su instagram in lingerie e scrivendo:“Ciao ragazzi, finalmente è arrivata l’estate e piano piano cominceremo a viaggiare per rilassarci un po in posti meravigliosi! Oggi sono felice e voglio vederci carichi come non mai. Il primo che commenta 5 volte di fila questo sole senza farsi interrompere vince una maglia ADORO POTENTE con la mia dedica. Ci siete?”. La Roma condivide spesso frasi profonde sulla vita e il tempo che passa. A volte sembra nostalgica di alcuni momenti e riflessiva.

Ad esempio sotto ad una foto che la ritrae in vespa in un noto quartiere di Roma, scrive:”Non rimpiango le persone che ho perso con il tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone ed è per questo che ogni tanto vengo qui, in un vicolo di Trastevere, in questa atmosfera meravigliosa dove il tempo sembra essersi fermato regalandomi la sensazione di non averne mai perso”. Poi a maggio scrive un chiaro messaggio rivolto a qualcuno che potrebbe essere un ex oppure un uomo di cui si è invaghita l’influencer. Ha condiviso infatti una sua foto a letto, nuda sotto le lenzuola e ha scritto:”E ti penso..ma io sono nel mio letto e tu nel tuo…non c’è dubbio che uno dei due sia nel posto sbagliato”.

I fan la riempiono di complimenti e belle parole:”Che bella che sei, non cambiare mai sei stupenda così, rimani quella che sei come persona e come bellezza”. Al momento la Roma è single, da quanto è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e ancora adesso lo è. Forse con l’estate troverà un nuovo amore.