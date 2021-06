Intervistato dal settimanale Chi, Bisciglia ha rivelato un aspetto inedito sulla sua mentore che forse in molti non conoscevano.

Sembra tutto pronto per la messa in onda della nuova edizione di “Temptation Island” che terrà incollati agli schermi della tv anche quest’anno milioni di italiani. La data è stata fissata per il 30 giugno, le sei coppie ormai sono rodate e confermate dalla produzione, come anche il suo celebre conduttore Filippo Bisciglia, volto ormai noto e amato dello show.

Il docureality dei sentimenti è un prodotto di successo che non poteva che nascere dalla mente creativa di Maria De Filippi e Fascino, ovvero la sua casa di produzione che gestisce anche il cugino dating show “Uomini e Donne”.

Intervistato dal magazine Chi, Bisciglia ha parlato della nuova esperienza nel fortunato programma di Canale Cinque e svelato un retroscena proprio sulla sua cara amica e mentore De Filippi.

Bisciglia racconta il retroscena più inaspettato: da non crederci

Ai nastri di partenza per la nuova stagione estiva nel viaggio dei sentimenti, Bisciglia è stato intervistato da Chi per raccontare come sta vivendo questa nuova avventura.

Ha confermato che sente il programma come una “seconda pelle” che gli calza perfettamente addosso e che lo gratifica molto come conduttore. Ha rivelato anche che gli è di grande aiuto la presenza di Maria De Filippi che è sempre presente.

“Maria De Filippi lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte” ha detto. Poi ha aggiunto: “Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. È una mano sicura sulla spalla”.

Non è la prima volta che si sente dire infatti che Queen Mary ha problemi a dormire la notte.

Sono diversi i personaggi dello spettacolo che in questi anni hanno confermato di aver ricevuto telefonate anche in piena notte da parte sua per congratularsi riguardo il buon esito di un programma o di un film uscito al cinema. Una presenza dunque vigile e costante sempre per tutti.