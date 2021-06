Amadeus e Giovanna finalmente l’hanno fatto. Non vedevano l’ora

Amadeus e Giovanna dopo tanto tempo ci sono riusciti. La coppia non vedeva l’ora e tutto sta andando alla grande.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus e Giovanna sono una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana, sempre cordiali, sorridenti ed innamorati, sono entrati con il tempo nel cuore della gente e difficilmente ne usciranno.

Entrambi protagonisti del mondo dello spettacolo si sono saputi imporre nel panorama televisivo, il loro amore dura da quasi vent’anni e si sono incontrati proprio in casa Rai. Il loro amore è sempre vivo e passionale come il primo giorno, il conduttore ha subito capito che Giovanna sarebbe stata l’amore della sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Plastic free, dal 3 luglio cambia tutto. L’Unione Europea ha deciso

Amadeus e Giovanna, finalmente sono andati in vacanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alba Parietti compie 60 anni: iconica e senza tempo, mai stata così bella FOTO

La stagione televisiva si è appena conclusa ed è stata molto produttiva sia per Giovanna che per Amadeus, il conduttore quest’anno ha portato in televisione il Festival di Sanremo nonostante il Covid-19 con le dovute cautele imposte dal Comitato Tecnico Scientifico.

Naturalmente quest’impresa gli ha causato un notevole stress fisico ma anche psicologico però tutto si è risolto nel migliore dei modi ed anche quest’anno il Festival è stato un successo.

Ma dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, Amadeus è riuscito nella sua impresa grazie al sostegno di sua moglie Giovanna che non lo lascia nemmeno un attimo da oltre 18 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Dopo un anno intenso di lavoro finalmente la coppia ha deciso di staccare la spina ed andare in vacanza, la famiglia si sta godendo dei giorni di assoluto relax lontani dallo stress televisivo. Sia Giovanna che Amadeus si stanno ricaricando e rigenerando per affrontare al meglio la nuova stagione di settembre che come sempre li vedrà impegnati in prima linea in casa Rai.

Il segreto del loro duraturo rapporto sta proprio nel fatto che la coppia riesce a ritagliare un po’ di tempo da dedicare solo al loro amore, alla loro passione alla loro complicità.