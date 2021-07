Daniele Scardina, dopo la Leotta si consola con una mora bellissima. Spettacolare…

Daniele Scardina ha un nuovo amore, dopo la conduttrice Diletta Leotta, il pugile professionista si sta consolando tra le braccia di una bellissima mora.

Il pugile professionista Daniele Scardina ha dimenticato definitivamente la conduttrice Diletta Leotta, la bellissima bionda al momento sta vivendo una travolgente storia d’amore con il bellissimo attore Can Yaman e sembra non avere occhi più per nessuno. La storia è talmente travolgente che qualcuno ha ipotizzato anche un ipotetico matrimonio a breve.

Sardina al momento è sulle prime pagine delle riviste di gossip proprio per questo nuovo amore che sta vivendo, il nome della fortunata è tutto un programma, i fan sono molto felici di quest’unione.

A scovare la nuova coppia è stato Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini, Daniele e la sua fiamma sono stati immortalati mentre si scambiavano tenere effusioni.

Daniele e Cristina Buccino, la nuova coppia dell’estate italiana

Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha scovato la nuova coppia dell’estate 2021, Daniele e Cristina stanno facendo emozionare i fan con il loro amore. I due si sarebbero incontrati in Italia, il pugile attualmente vive a Miami, è lì che si allena e lotta durante l’anno.

Tra i due bellissimi c’è molta intesa, non si sa da quando la storia vada avanti ma dal loro atteggiamento si vede che i due hanno molta attrazione l’uno per l’altra.

Alla scoperta di questa notizia i fan hanno iniziato a scatenarsi, tutti sperando che la storia possa continuare per molto tempo.

Entrambi sono seguitissimi su Instagram, Cristina Buccino vanta un seguito di 2,5 milioni di follower mentre Daniele Scardina 262 mila di follower. Al momento nessuno ha postato un qualche riferimento all’altro ma il web non aspetta altro, di certo ne vedremo delle belle durante questa torrida stagione.

Cristina e Daniele hanno molta alchimia fisica, si percepisce nell’aria qualcosa di travolgente ed unico, tutti aspettano un loro input per scatenare l’inferno sotto le loro foto.