Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo della televisione, del web e dello spettacolo. Ha conquistato tutti quando ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di farsi conoscere dalle tantissime persone che l’avevano vista sempre e solo sui social e sui giornali. Lì ha dato vita alla parte più umana di sé, facendo breccia nel cuore di una grande fetta di pubblico e arrivando fino alla fase finale del programma accanto ad amici che vede e sente ancora oggi perché fanno parte della sua vita reale.

Dayane Mello, sempre più bella. Lo scatto che ha fatto impazzire il web

Dayane nella casa ha coltivato moltissime amicizie e ha vissuto un’esperienza forte, intensa, stando lontana dalla sua famiglia e in particolar modo da sua figlia Sofia che ad oggi ha sei anni ed è la gioia più grande della sua vita. Tornare a casa e ricongiungersi con lei l’ha resa felice come mai prima d’ora: e adesso è proprio con lei che sta cercando di recuperare il tempo perso nei sei lunghi mesi che sono stati lontani. E, soprattutto, adesso si sta godendo l’inizio dell’estate tra bikini mozzafiato e bagni al mare oppure in piscina. Come possiamo vedere nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram, dove appare serena e rilassata in ammollo in una splendida piscina.

Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento da parte dei suoi numerosi fans: sono più di un milione di persone che oggi la seguono in tutto quello che fa.