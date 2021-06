“Un Posto al Sole” anticipazioni 1° luglio: la decisione di Silvia

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Silvia decide di prendere una decisione importante per la sua vita

Domani andrà in onda la penultima puntata di questa settimana di Un Posto al Sole. Jimmy è andato all’avventura con il suo amico Camillo per cercare le figurine mancanti del suo album, ma qui si è scontrato con una bulletta impertinente. Non è la prima volta che Jimmy è vittima di bullismo e non pensava che questo problema potesse ripresentarsi così presto. Come farà il bambino a difendersi da questa nuova minaccia?

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Silvia ha tradito Michele andando a letto con Giancarlo, questa cosa l’ha gettata davvero in una profonda crisi e adesso non sa come affrontare la sua situazione sentimentale. Michele proprio adesso ha deciso di recuperare le cose tra di loro ma lei è diventata molto più sfuggente, afflitta dai sensi di colpa. A distrarla per qualche attimo è Rossella, che è finalmente tornata a Napoli pronta per la sua laurea. Messa da parte la gioia di rivedere sua figlia, Silvia non riesce a togliersi dalla testa quello che è successo e questo la porterà a prendere una decisione che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Filippo sta per operarsi e la preoccupazione diventa sempre più forte: ha paura di non poter più rivedere Serena e Irene e di non poter conoscere la figlia che sta per arrivare. Preso dalla paura di non risvegliarsi mai più, prima di operarsi Filippo deciderà di compiere una follia inaspettata insieme alla sua amata famiglia.