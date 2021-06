“Love is in the Air” anticipazioni 1° luglio: Serkan fa una proposta ad Eda

Continua la settimana per Love is in the Air. Il riassunto dell’ultima puntata ci rivela che Serkan vorrebbe cominciare a fidarsi di Eda e dunque le fa una proposta

Love is in the Air è la serie turca più amata di questa stagione. Eda e Serkan hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori italiani che sono sempre più impazienti di vederli insieme e innamorati. Purtroppo però nelle ultime puntate li abbiamo visti uno contro l’altro: dopo un piccolo incidente sul lavoro, Serkan ha attaccato duramente la sua finta fidanzata portandola a dirgli di non volerlo vedere mai più per il resto della sua vita.

Love is in the Air, riassunto dell’ultima puntata della serie turca su Canale Cinque

Serkan è stato rimproverato dai suoi numerosi amici che gli hanno fatto notare il suo errore con Eda. E, sentendo immensamente la mancanza della sua finta fidanzata, deciderà di avere un confronto con lei e di parlarle a cuore aperto. Le dirà di volersi fidare di lei, di volerle dare una nuova possibilità ma ha bisogno di una prova del fatto che non sia stata davvero lei a consegnare il fascicolo nelle mani sbagliate. Dopo tutte le fregature che ha avuto nella sua vita, Serkan non se la sente di fidarsi di lei ad occhi chiusi, anche se vorrebbe farlo tantissimo.

Fifi deciderà di dare una mano ad Eda per cercare la prova di cui Serkan ha bisogno. Durante questa difficile ricerca, troveranno dei filmati, delle registrazioni del momento in cui il fascicolo è stato rubato. Come reagirà Serkan quando finalmente scoprirà che Eda non era coinvolta in questa faccenda?