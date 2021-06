Questa notte, un uomo di 80 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno lungo i binari nei pressi della stazione ferroviaria di Monza.

Dramma durante la notte scorsa, tra martedì 29 e mercoledì 30 giugno, a Monza. Un uomo di 80 anni, di origine ghanese, ma residente a Bergamo, è stato travolto e ucciso da un treno in corsa sui binari nei pressi della stazione ferroviaria, all’altezza di via Visconti.

Secondo quanto riferisce la redazione di Monza Today, a chiamare i soccorsi è stato lo stesso macchinista del convoglio, fermatosi ad Arcore dopo essere ripartito da Monza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118 che, giunto sul posto, non ha potuto far nulla per l’anziano. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate dopo l’impatto con il treno.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno provveduto a tutti gli adempimenti del caso per chiarire la dinamica dei fatti. L’Ipotesi al momento più accreditata, scrive la redazione di Monza Today, è quella di un tragico incidente mentre l’uomo camminava lungo i binari.

A sostegno di tale teoria i biglietti aerei e del treno che l’80enne utilizzava per spostarsi dal Ghana a Parigi e successivamente a Milano, ritrovati nelle sue tasche, ed una valigia a pochi metri dall’impatto. Gli investigatori, però, non escludono l’ipotesi che possa essersi trattato di un gesto volontario da parte dell’anziano.