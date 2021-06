Romina Power e quel dolore per cui non trova pace: “Mi manchi”

Romina Power. La celebre cantante e attrice americana ha pubblicato su Instagram un post che esprime il dolore straziante che non trova fine dovuto a un grave lutto

Romina Power è stata recentemente ospite del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto dalla giornalista Serena Bortone.

Senza filtri ha ripercorso momenti salienti del suo passato, narrando al pubblico da casa aneddoti privati e inediti, mai emersi, della sua sfera privata. La cantante americana ha intenerito tutti attraverso il ricordo della suocera, la signora Jolanda Ottino (deceduta nel 2019), madre dell’ex marito Albano Carrisi, la quale ha continuato a nutrire per lei, anche dopo il divorzio, un affetto smisurato.

Quella donna riuscì a farle sentire forte il senso di famiglia che forse alla Power mancò negli anni di formazione. Rimasta orfana di padre durante l’infanzia, venne messa successivamente in collegio, avendo come pilastro fisso, imprescindibile, una sola persona: la sorella minore Taryn. Quest’ultima è scomparsa un anno fa. Romina la ricorda dolcemente sul suo profilo ufficiale su Instagram.

Romina Power: il ricordo sempre vivo di Taryn

La vita di Romina Power è stata funestata da eventi spiacevoli e noti al pubblico data la fama del personaggio in questione.

Figlia di sue star di Hollywood, Tyrone Power e Linda Christian, subì la morte del padre in tenera età e la lontananza della madre nel periodo seguente. Riuscì a trovare stabilità nel calore di un giovane pugliese, il cantante Albano Carrisi, che sposò nel 1970 e dal quale ebbe quattro figli. La misteriosa scomparsa della figlia Ylenia segnò una rottura definitiva e insanabile nel loro rapporto che finì inesorabilmente. Negli anni riuscirono a ritrovarsi dal punto di vista affettivo e artistico.

Sempre presente nella vita di Romina è stata la sorella Taryn, anche lei attrice e cantante, deceduta il 26 giugno 2020 a causa di una rara forma di leucemia. Romina l’ha ricordata dolcemente sul suo profilo Instagram in occasione del primo anniversario di morte, attraverso una serie di foto che le ritraggono insieme nelle varie tappe della vita, dall’infanzia fino all’età adulta.

“I miss you, Taryn” (Mi manchi, Taryn) – ha scritto in didascalia. I fan si sono stretti a lei in un abbraccio virtuale, segno della stima che provano nei suoi confronti: “Non puoi più vedere Taryn con i tuoi occhi, non puoi più toccarla con le tue mani, ma la sentirai nel tuo cuore per sempre”.