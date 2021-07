L’influencer Amelia Fiore ha condiviso una foto su instagram a bordo spiaggia con indosso un bikini che lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia Fiore ha condiviso una foto su instagram dove appare sensuale e bellissima con indosso un bikini nero, fatto a rete sopra. La trasparenze fa intravedere il seno, e il pezzo di sotto è minuscolo, si vede un lato B da urlo. Lei ironicamente nella didascalia scrive:”Si vede il mare? o mi sposto?”. Sa di essere una donna ammirata e desiderata e ci gioca molto. I commenti infatti non lasciano dubbi:”Amore mio resta dove sei..sei meravigliosa”, “Nooo che spostarti..sii immobile”.

LEGGI ANCHE>>>Mosca, Ilary Blasi e Francesco Totti si fanno riconoscere: disagio per la coppia

Amelia Fiore estate bollente a Polignano a Mare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Eleonora Icardona e il VIDEO reel di cambio outfit, che spettacolo

La sensuale influencer non aspettava l’ora di poter sfoggiare il suo corpo atletico e sexy al mare. Tutto l’inverno ha continuato a condividere foto della spiaggia e di se stessa in bikini, desiderando di poterci tornare. E ora è arrivato finalmente il momento. Da subito ha iniziato a condividere le sue foto in bikini facendo impazzire i suoi fan. L’influencer ha la fortuna di vivere in un luogo magnifico come Polignano a Mare in Puglia. Lì il tempo è quasi sempre bello e il mare è un sogno. Le mattine ovviamente le trascorre proprio al mare, ora che è stagione. La Fiore chiede sempre pareri ai suoi followers sulle foto e altro. Ad esempio:

“E niente, sto al mare dalle 10 di stamattina…secondo voi mi sarò ustionata?”. Oppure:”La foto è di un paio di settimane fa, ma almeno comincio a pubblicarle e non vi stufo tantissimo il prossimo inverno con le mie foto estive. Faccio bene?”. Le risposte dei fan non tardano ad arrivare. “Ottima scelta..tienile qualcuna per l’inverno che è sempre un bel vedere”, “Amelia io a vederti non mi stufo..stanne certa..pubblica di continuo..sei una meraviglia della natura vivente”. Insomma l’influencer ha molto successo sui social, tutti l’adorano. Ha 767 mila followers su instagram. La Fiore è classificata al numero 479 dell influencer più sexy in Italia. D’altronde non poteva essere altrimenti con un fisico del genere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Appare scolpita in ogni dove, dalla testa ai piedi. Della sua vita privata non parla molto, ma è mamma di due figli ed è sposata. Non sarà geloso il marito di tutte queste foto? Infondo sono solo foto e le fanno ottenere molto successo. Questo è il mondo di oggi governato dai social e dai contenuti che fanno i numeri, e lei li fa.