Filippo Bisciglia, lo “schiaffo” a Federica Sciarelli. Il risveglio più bello

Filippo Biscilia e Federica Sciarelli. Scontro acceso a suon di dati auditel tra Rai e Mediaset. “Temptation Island” contro “Chi l’ha visto?” nella serata del 30 Giugno 2021. Chi ha avuto la meglio

La serata televisiva del 30 Giugno 2021 è stata allietata da un folto ventaglio di spettacoli volti a soddisfare le necessità del pubblico da casa. Informazione, intrattenimento leggero e grande cinema sui vari canali del piccolo schermo. Chi avrà avuto la meglio in termini di share?

Rai Uno ha proposto il film del “La forma dell’acqua”, diretto da Guillermo del Toro, che si è aggiudicato quattro Premi Oscar come miglior film, il miglior regista, la migliore scenografia e la migliore colonna sonora. Lungometraggio intenso in onda anche Rai Due con “Man on Fire – Il fuoco della vendetta”, regia di Tony Scott con un cast spettacolare come Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken e Mickey Rourke. Su Rai Tre una certezza della tv di stato: Federica Sciarelli ha condotto “Chi l’ha visto?”, programma dedicato alla ricerca e alle segnalazioni di persone scomparse.

Cosa ha trasmesso la concorrenza? Canale 5 ha proposto il reality “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia, in cui alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il rispettivo partner e i loro stessi sentimenti, “distratte” da tentazioni esterne. Cinema anche su Italia 1 che ha portato sullo schermo “Point Break 2015”, remake del film del 1991 con Keanu Reeves e Patrick Swayze. Su Rete 4 il pubblico italiano ha potuto vedere “Zona Bianca”: attualità e approfondimento presentati da Giuseppe Brindisi.

Filippo Bisciglia contro Federica Sciarelli: ascolti tv. Chi è il vincitore?

A vincere la sfida degli ascolti tv di mercoledì 30 Giugno 2021 è Filippo Bisciglia con la prima puntata di “Temptation Island” su Canale 5 che ha raccolto davanti al video 3.194.000 spettatori (20.96% di share).

Segue Rai Tre con Federica Sciarelli e il suo “Chi l’ha visto?”: 2.036.000 spettatori pari ad uno share dell’11.28%. Bene anche il film premio Oscar su Rai Uno. “La Forma dell’Acqua” ha interessato 1.708.000 spettatori pari al 9.37% di share. Il cinema di Rai Due è poco più indietro con “Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta” che ha interessato 1.325.000 spettatori pari al 7.35% di share.

Chiudono la classifica due reti Mediaset. Italia 1 con “Point Break” ha intrattenuto 764.000 spettatori (4.02% di share), mentre Rete 4 con “Zona Bianca” ha totalizzato un ammontare di 681.000 spettatori, pari al 4.05% di share.