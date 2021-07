“Beautiful”, anticipazioni puntata 2 luglio: il ricatto

Beautiful, anticipazioni 2 luglio: Sally finge che le sue condizioni stiano peggiorando, Flo inizia ad avere dubbi.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally fingere che le sue condizioni stiano drasticamente peggiorando. Con un astuto trucco, la Spectra ha raccontato a Wyatt di star valutando l’ipotesi di una cura sperimentale, ma solo se lui le starà accanto. Nel frattempo Flo è preoccupata per le condizioni della stilista e chiede alla dottoressa Escobar di impegnarsi per trovare una cura. La dottoressa, che da mesi regge il gioco di Sally, è sul punto di raccontare tutto. A casa Forrester, intanto, l’atmosfera è tesissima. Dopo che Ridge ha lasciato la casa che condivide con Brooke ed il ricatto di Quinn è venuto a galla, le cose non sono più le stesse in famiglia.

Beautiful, anticipazioni 2 luglio: Eric è deluso

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally cercherà di convincere Wyatt a tornare insieme a lei, ma lui sosterrà di provare solo compassione ed un sincero affetto per lei. Nonostante sia delusa dalla risposta, la stilista non demorderà. Flo, invece, comincerà ad avere dubbi sulla buona fede della stilista. Secondo lei Sally sta tenendo Wyatt sotto ricatto morale.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Eric sarà deluso dai mezzi utilizzati da Quinn per ricattare Brooke. La mogie gli rinfaccerà di essere più fedele alla Logan che a lei. Nel frattempo Donna prometterà alla sorella maggiore di aiutarla a ricucire il rapporto con Katie. La loro faida non può andare avanti per sempre.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 2 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.