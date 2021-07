“Temptation Island”, tutta la verità su Tommaso Eletti. L’indiscrezione

Tommaso Eletti è un concorrente di “Temptation Island”: geloso e impulsivo, riuscirà a resistere nel villaggio? Intanto spunta un particolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Ieri sera è iniziato il viaggio nei sentimenti su Canale 5, “Temptation island” è partito alla grande con ascolti e share ottimi. Filippo Bisciglia ha presentato i concorrenti e i tentatori che metteranno alla prova l’amore e il rapporto della coppie partecipanti.

In particolare, due fidanzati hanno dato nell’occhio: Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Lui ventuno anni e lei diciannove in più. Si sono iscritti al reality per capire se la loro storia possa andare avanti, vista la gelosia del ragazzo.

Tommaso Eletti: Guendalina Tavassi lancia una bomba

Chi ha seguito il programma avrà potuto notare la gelosia quanto l’immaturità del giovane concorrente che limita la sua fidanzata e reagisce impulsivamente a qualsiasi cosa capiti nel villaggio.

Tra i telespettatori, anche Guendalina Tavassi ha voluto dire la sua lanciando una bomba sul ragazzo. “Lo guardo e dico io questo lo conosco – ha spiegato in una storia su Instagram – poi mi sono ricordata che c’era sto ragazzino che mi insultata per tipo un anno in direct, sotto le foto e m insultava gratuitamente perché non lo conoscevo”.

L’opinionista ha poi continuato spiegando che il partecipante diceva di abitare vicino casa della donna e di conoscere la figlia Gaia. “Partivano insulti a raffica, quotidiani, ma cose pesanti e adesso lo ritrovo qui”. Conclude.

Per il momento, secondo gli accordi, Tommaso non può rispondere ma il pubblico si chiede se mai lo farà. Replicherà a Guendalina? Non ci resta che scoprirlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Intanto, sono molti a pensare che la storia tra Tommaso e Valentina non abbia un lieto fine. “Temptation Island” potrebbe essere la rivelazione: chissà se nel villaggio il giovane non trovi una ragazza della sua età che le faccia perdere la testa completamente? Qualcosa è già successo, ma per gli aggiornamenti bisognerà attendere la prossima puntata.