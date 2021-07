La Parietti ha condiviso una serie di foto e video del suo compleanno che cade oggi, lei è magnifica una vera diva d’altri tempi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti festeggia in grande i suoi 60 anni con una festa memorabile in presenza di amici e parenti. In un post che la ritrae insieme al figlio Francesco Oppini davanti alla torta meravigliosa, bianca con dei fiori rosa posati ai lati, la showgirl scrive una dedica. “E stata una serata meravigliosa speciale stupenda e lo devo a tutti voi che eravate presenti. Grazie ancora per l’organizzazione straordinaria a Alessandro Marro e il suo staff Marro ristoranti. Grazie a Ego Chocolate per la torta meravigliosa e gli addobbi floreali a Christian Caputi. Grazie a tutti gli amici che mi riempiono di amore e danno un senso alla mia vita”.

LEGGI ANCHE>>>Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un uomo

Alba Parietti e la festa indimenticabile per i suoi 60 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“First day” Valentina Ferragni al mare con lei, la coppia infiamma il web – FOTO

La soubrette ha compiuto 60 anni, e un numero così non si può non festeggiare con una festa stratosferica. Dalle immagini che ha condiviso su instagram la festa è stata pazzesca, moltissimi invitata e glamour ovunque. Lei stessa mentre condivide le foto scrive:“E stata una festa stramaledettamente riuscita”. La showgirl ha ballato e cantato con due drag queen vestite di rosso con abiti ricoperti di paiettes, ma la vera regina era lei.

Anche il tg5 ha dedicato un servizio alla festa della magnifica Alba Parietti. D’altronde 60 anni sono un bel traguardo. Nelle stories di instagram ha condiviso alcuni regali ricevuti, tra cui moltissimi fiori e un’affettatrice regalata dalla vicina di casa. Mostra anche Andrea Zelletta, anche lui invitato alla festa e rivela che compie anche lui gli anni nello stesso giorno. Allora la Parietti ironicamente dice che compiono gli anni lo stesso giorno ma lei ne fa 28 e lui 60.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Intanto Oppini si lamenta di dover fare il padrone di casa accogliendo gli ospiti, e i giornalisti che vengono per intervistare la showgirl in questo giorno speciale. La festa si è tenuta in un ristorante a Milano di nome Marro, un luogo incantevole con ampio giardino dove la Parietti ha accolto i suoi ospiti tra decorazioni floreali da sogno e cibi deliziosi. Insomma una festa indimenticabile per una donna unica.