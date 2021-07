Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un uomo

Un uomo di 56 anni ha perso la vita nella serata di ieri schiantandosi in moto contro il guardrail della tangenziale a Fino Mornasco, in provincia di Como.

Aveva 56 anni la vittima dell’incidente stradale consumatosi nella serata di ieri sulla tangenziale a Fino Mornasco, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni, l’uomo era a bordo della sua moto di cui avrebbe perso il controllo in curva e sarebbe andato a schiantarsi contro il guardrail. Un impatto molto violento che non gli ha lasciato scampo: inutili i tentativi dei soccorsi che, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Como, perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un 56enne

Un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 1 luglio, lungo la tangenziale a Fino Mornasco, comune in provincia di Como, è costato la vita ad un uomo.

A perdere la vita un 56enne residente Cusano Milanino (Milano), di cui non si conosce l’identità. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo la tangenziale a bordo della sua moto, una Honda. Per cause ancora da accertare, scrive la redazione di Milano Today, la vittima all’altezza di una curva avrebbe perso il controllo della due ruote che si è schiantata contro il guardrail a bordo della corsia.

Leggi anche —> Moto contro un camion della nettezza urbana: morto giovane centauro

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118, ma purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo per via dei traumi e delle ferite riportate nel violentissimo impatto.

Leggi anche —> Terribile incidente in autostrada: morto ragazzo di 24 anni

Intervenuti anche i carabinieri di Cantù che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti per risalire alla dinamica dell’impatto ed accertare le cause che hanno fatto perdere il controllo della moto al 56enne.

Dai primi riscontri delle forze dell’ordine, riferisce la redazione di Milano Today, pare si sia trattato di un incidente autonomo che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito lungo la tangenziale.