Justin Bieber si trova sotto casa delle fan e la sua reazione è sorprendente

La popstar internazionale Justin Bieber è stato ripreso mentre tornava a casa sua dopo una giornata di lavoro e si è trovato delle fan all’ingresso

Justin Bieber ha sorpreso tutti con una reazione inaspettata, quando è rientrato dopo una giornata di lavoro nella sua casa a New York e ad attenderlo c’erano alcune fan davanti al portone. Il cantante è apparso visibilmente infastidito dalla loro presenza, e alla terza volta che una fan le ha chiesto se poteva abbracciarlo, lui si è fermato e le ha spiegato alcune cose faccia a faccia.

Justin Bieber chiede comprensione alle fan per la sua privacy

La postar internazionale Justin Bieber ha dato uno schiaffo morale ai fan invadenti. Al rientro a casa sua a New York si è trovato davanti al portone alcune fan che scalpitavano e urlavano. Lui infastidito ha comunque mantenuto la calma e con molta educazione ha affrontato una teenager spiegandole che non era contento che fossero lì. Perché quando una persona rientra nella sua abitazione dopo una giornata di lavoro, anche se è una celebrità, vuole solo riposarsi in tranquillità. E casa sua è il posto dove poter farlo. Il giovane cantante ha quindi invitato le fan ad andare via. Non è la prima volta che la popstar chiede a dei fan sfegatati di allontanarsi dalla sua abitazione. Ma ciò che colpisce è il modo educato e sensibile con cui lo ha fatto.

Molti altri vip e personaggi famosi reagiscono in modo decisamente più veemente perdendo la ragione. D’altronde quando si rincasa stanchi e innervositi, l’ultima cosa che fa piacere è avere persone sotto casa che ti aspettano per fare foto. Il gesto di Bieber è una lezione per tutti i fan nel mondo che invadono la privacy delle celebrità. Prima di essere tali, sono persone che hanno gli stessi bisogni di tutte le altre. Pertanto c’è momento e momento per avvicinarsi e chiedere un autografo che non verrà negato se chiesto al momento giusto. Sicuramente nella villa acquistata qualche anno fa da Bieber a Beverly Hills, dopo il matrimonio con Hailey Baldwin, ha più possibilità di mantenere la sua privacy.

Una villa immersa nel quartiere rinomato e di lusso, Beverly Park che vale 25,8 milioni di dollari. Oltre 1.000 metri quadri, 7 camere, la palestra, il cinema, un campo da tennis, una piscina da sogno e anche un laghetto privato. La privacy qui è garantita, nessuna fan potrà anche solo avvicinarsi alla dimora.